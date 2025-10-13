Quem é médica incluída em equipe que atende Bolsonaro após piora de soluços

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), para incluir a endocrinologista Marina Grazziotin Pasolini em sua equipe médica domiciliar em Brasília. Segundo a defesa, ela deve auxiliar no tratamento multidisciplinar diante da piora dos episódios de soluço.

Quem é Marina Grazziotin Pasolini

Médica endocrinologista com formação em Brasília. Natural de São Jorge (RS), ela é especialista em Clínica Médica pelo HRAN (Hospital Regional da Asa Norte) e em Endocrinologia e Metabologia pelo Hospital Regional de Taguatinga. As informações constam em seu perfil no LinkedIn.

Defende abordagem integrada entre corpo e mente. Em sua apresentação profissional, afirma que escolheu a endocrinologia por ser uma área que "promove contato próximo com o paciente" e que enxerga o ser humano de forma completa: "corpo, mente, sentimentos e emoções".