Trama golpista: STF julga 'núcleo das fake news' a partir desta semana

A Primeira Turma do STF começa a julgar a partir de amanhã o núcleo 4 da trama golpista que buscava manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder. Também chamado de núcleo da desinformação, o grupo é acusado de agir na produção e difusão de fake news sobre o sistema eleitoral.

O que aconteceu

Núcleo é o segundo a ser julgado pela corte, que condenou em setembro o ex-presidente e outros sete aliados. Ação penal envolvendo o grupo de réus acusados de espalhar desinformação era a que estava mais avançada depois do julgamento do "núcleo crucial" e, por isso, foi pautada para este mês.

Turma marcou sessões nos dias 14, 15, 21 e 22 de outubro. Dinâmica do julgamento será semelhante à do núcleo envolvendo Bolsonaro, com sessões pela manhã e a tarde nas terças-feiras e sessões pela manhã nas quartas. Expectativa é de que primeira semana seja dedicada a ouvir a PGR (Procuradoria-geral da República) e as defesas e que os ministros apresentem seus votos na segunda semana de julgamento.