Trump pode abandonar Netanyahu e apoiar força alternativa, diz professor

Ele tem que sinalizar para a população americana que cumprirá essa outra promessa, que é tirar os EUA de guerras que não interessam diretamente ao público americano. Ele parece estar disposto a isso.

Aí chegamos à questão de Israel, que é pressionar Netanyahu ao limite. Há a questão do fornecimento de armas e equipamentos militares, que impacta muito Israel. Embora o país seja muito avançado na sua própria tecnologia militar, ainda há uma dependência da tecnologia e de equipamentos produzidos em solo americano. Vinícius Vieira, professor de relações internacionais

O professor avalia ainda que Trump pode fomentar novas lideranças em Israel, caso Netanyahu siga pressionado por escândalos e desgaste político.

No segundo ponto, embora isso não esteja no radar agora das análises e dos fatos se desenrolando, por que Trump não pode fomentar uma força alternativa a Netanyahu à medida em que ele for pressionado pela opinião pública israelense em função de casos de corrupção da tentativa de interferência no poder judiciário?

Pode acontecer esse fenômeno de que, tal como aparentemente aqui no Brasil o Bolsonaro está sendo abandonado pelo Trump, ele pode sinalizar para o Netanyahu: 'se você insistir nessa guerra estúpida, vamos abandoná-lo e procurar fomentar uma força alternativa dentro da política israelense'.