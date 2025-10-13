Vereador de Rondônia é detido acusado de se masturbar na frente de vizinha

Vereador apresentava "forte odor etílico, fala desconexa e desequilíbrio evidente, confirmando seu estado de embriaguez", disse a Polícia Militar no boletim. Ele, então, foi conduzido à delegacia.

Após prestar depoimento na madrugada de sábado (11), a defesa afirma que o vereador liberado logo de manhã depois de prestar esclarecimentos. Para o advogado Célio Tavares, não há "qualquer elemento de prova", "apenas a palavra" da suposta vítima.

Vereadores protocolaram hoje pedido de cassação contra Cândido. Os autores do pedido são André Moreira e Dr. Edinho Fidelis, ambos do PSD.

Advogado diz que vereador pediu afastamento por 90 dias após a repercussão do caso. "Em razão da grande repercussão do caso, para preservar a imagem e a dignidade da Câmara de Vereadores, foi protocolado junto à presidência um pedido de afastamento por 90 dias, para que o vereador possa exercer sua defesa e demonstrar que as acusações são absolutamente infundadas e que ele jamais praticou outros atos", disse Célio Tavares.

Câmara de Ji-Paraná repudiou atitude do parlamentar. "Absolutamente incompatível com a postura ética e moral que se espera de um agente público", afirmou em nota. "Atitude não apenas desrespeita a dignidade humana, mas também fere os princípios morais que devem nortear o comportamento de um representante público."

Câmara acompanhará o caso e "tomará as medidas cabíveis", "dentro dos trâmites legais e regimentais, com transparência e responsabilidade". "Mais uma vez, o Poder Legislativo de Ji-Paraná reitera o compromisso com a moralidade e o respeito a cada cidadão ji-paranaense, e condena de forma veemente a ação de qualquer membro deste Parlamento contra os princípios do interesse público."