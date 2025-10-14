Advogados divergem sobre decisão de Moraes que mantém Bolsonaro preso

Medidas cautelares valem para todos os processos contra Bolsonaro, diz advogado. Segundo Thiago Bottino, professor da FGV Direito Rio, a decisão de Moraes é legal, já que o ex-presidente descumpriu as medidas também no processo da ação penal.

Para Pedro Bueno de Andrade, a PGR deveria pedir a decretação de medidas na ação penal da tentativa de golpe. "E não no inquérito em que o ex-presidente não foi sequer denunciado", aponta o criminalista. Segundo ele, no momento em que Bolsonaro não é denunciado, pode-se concluir que há "ausência de indícios de autoria em relação a ele".

A pena que o ex-presidente poderá ter que cumprir se a condenação for mantida após o julgamento dos recursos das defesas diz respeito somente aos crimes de tentativa de golpe de estado pelos quais Bolsonaro foi processado. Assim, a manutenção de uma prisão domiciliar decretada em outro inquérito independente é inviável e arbitrária.

Pedro Bueno de Andrade, advogado criminalista

"É como se fosse uma 'nova' prisão cautelar", defende Helena Lobo da Costa. Para a professora de direito penal da USP, os requisitos para manutenção da prisão "estão presentes" e é "relativamente comum" um réu ter prisões decretadas em mais de um processo em paralelo.

Decisões como a de Moraes são comuns em casos de réus com "histórico de condutas delituosas", diz advogada. Criminalista do escritório Wilton Gomes Advogados, Amanda Santos afirma que o risco concreto de fuga, ameaça à ordem pública e descumprimento de medidas cautelares, citados por Moraes na decisão, são motivos que costumam embasar decisões desse tipo.

Manutenção da prisão está embasada no "risco de fuga" de Bolsonaro após condenação por tentativa de golpe, explica Ana Krasovic. Sócia do escritório João Victor Abreu Advogados Associados e especialista em Direito Penal e Processual Penal, a criminalista afirma que esse risco "pode ser utilizado como fundamento" para manter a prisão, no entendimento dela.