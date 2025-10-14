Cármen Lúcia rebate advogado e diz que TSE nunca cogitou voto impresso

A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Cármen Lúcia, rebateu um advogado durante o julgamento da ação penal do núcleo 4 da trama golpista para afirmar que a corte eleitoral nunca chegou a discutir o voto impresso. A ministra integra a Primeira Turma, que está julgando as ações sobre tentativa de golpe.
O que aconteceu
A ministra pediu um aparte. Ela, que integra a Primeira Turma, onde acontece o julgamento, falou após a defesa do dono do Instituto Voto Legal, que fez uma auditoria sobre as urnas eletrônicas para o PL. O advogado Melilo Diniz mencionou que o voto impresso foi discutido no TSE, apesar de o STF (Supremo Tribunal Federal) haver considerado o tema inconstitucional.
Cármen afirmou que era necessário "não deixar nem subliminarmente compreensível por alguém" que o TSE havia discutido o assunto. Ela explicou que o Congresso Nacional aprovou propostas para retomar o voto impresso, mas elas foram alvo de questionamento.
O advogado deu razão à ministra após o comentário. Ele concordou com a fala de Cármen e disse que ela estava totalmente correta.
Eu só quero deixar claro, porque o Supremo não disse ao TSE: 'Deixa isso para lá', porque o TSE em hora nenhuma chegou a este ponto. O Congresso Nacional, no exercício de suas competências, formulou normas tentando restabelecer impressão de voto. Isto veio questionado por ação ajuizada e o plenário [do STF] em duas ocasiões, nas ações diretas 4543 e 5988, concluíram em julgamento que era inconstitucional. Apenas para afastar o Tribunal Superior Eleitoral de, em algum momento, ter titubeado ou cogitado até aqui.
Cármen Lúcia, ministra do STF, na sessão desta manhã
