De olho em 2026, PT repete PL e faz seminário com big techs

"Eu diria que nosso desafio é levar a força da militância petista das ruas para as redes", diz o secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares. Ao UOL, ele explicou que as oficinas serão focadas em propostas, métodos de trabalho e políticas de gerenciamento de cada uma das plataformas convidadas, além de "conhecimentos básicos para a militância atuar e influenciar" nas redes.

O PL realizou seminários com big techs em fevereiro e maio. A primeira edição foi anunciada como o "maior evento de comunicação partidária do Brasil" e contou com um discurso de 30 minutos de Bolsonaro, em que ele atacou a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) sobre a trama golpista, se comparou a Donald Trump e disse "caguei para a prisão".

O evento teve clima de campanha. Jingles de Bolsonaro foram tocados nos intervalos dos discursos, o túnel de entrada mostrava imagens e frases marcantes do ex-presidente e a plateia entoou gritos de "mito" e "volta, Bolsonaro".

O PT agora tenta recuperar o terreno ocupado pelo bolsonarismo nas redes sociais nos últimos anos. Em julho, o partido iniciou uma ofensiva nas redes sociais com uso de vídeos produzidos por inteligência artificial, usando o mote de "ricos contra pobres" e em defesa da taxação de bilionários, bancos e bets, chamada de "taxação BBB".

A estratégia ganhou tração após o Congresso derrubar o decreto do governo que elevou o IOF. O Congresso e presidente da Câmara, Hugo Motta, foram mencionados pela esquerda como "inimigos do povo". A campanha alcançou bons números, mas os resultados ficaram abaixo dos obtidos pela direita, segundo pesquisas realizadas na época pela Quaest e a Nexus.

A comunicação do governo Lula também tem focado nas redes sociais, principalmente após a chegada de Sidônio Palmeira à Secom, em janeiro. Os perfis do governo ganharam um ar mais descontraído, com "trends" no TikTok, vídeos bem-humorados e a presença de influenciadores digitais.