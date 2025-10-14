Trama golpista: Defesas dispensam tempo permitido e aceleram ação no STF

Primeiro defensor a falar usou 15 minutos apenas. O advogado público Gustavo Zortéa, que representa o major da reserva do Exército Ailton Gonçalves Moraes Barros pediu a absolvição de seu cliente. Ele lembrou que Barros foi expulso do Exército após denunciar um episódio de racismo e que se lançou candidato nas eleições de 2022. Alegou que as postagens dele seriam estratégia de "marketing político" e não tentativa de golpe de Estado.

Postagem afirmava que era chegada a hora de "a onça beber água". "É chegada a hora da onça beber água, separarmos os homens das criancinhas e conhecermos os omissos, os covardes e os fracos, a fim de responsabilizá-los e enterrá-los com a história que será escrita", afirmava a postagem de 2022, que mencionou o perfil do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e um outro que usava nome do general Freire Gomes, mas que não pertencia a ele.

O réu Ailton, ademais, esclarece em seu interrogatório que a sua intenção com essa mensagem do Twitter era fazer um marketing político para aumentar o número de seguidores e eleitores. Ele usou uma frase com ambiguidade para gerar engajamento, marcou pessoas influentes esperando que compartilhassem, como Paulo Figueiredo e outros jornalistas, e não tinha, evidentemente, qualquer intenção golpista.

Defesa de Ailton Moraes Barros, em sustentação no STF

Segundo advogado usou menos da metade do tempo. Zoser de Araújo, que representa o major da reserva Ângelo Martins Denicoli, utilizou 29 minutos. Ele alegou falta de acesso a mensagens de WhatsApp que citam seu cliente e foram encontradas no aparelho celular de um assessor do ex-ministro Braga Netto. O próprio Alexandre de Moraes reconheceu que o relatório sobre o material encontrado no aparelho não foi juntado nos autos.

Então, superadas essas questões, senhores ministros, serei breve em relação à imputação fática de mérito em relação ao Ângelo. E por que que eu serei breve? É porque tem quase nada contra ele, em termos de imputação, de prova menos ainda.

Defesa de Ângelo Martins Denicoli, em sustentação no STF

Terceiro advogado usou 35 minutos. Melilo Diniz defende o engenheiro Carlos Cezar Moretzsohn Rocha, cujo instituto foi contratado pelo PL para questionar as urnas após o segundo turno em 2022. O defensor argumentou que seu cliente fez um trabalho técnico de auditoria e que em nenhum momento afirmou que haveria fraude nas urnas. Além disso, ressaltou que o contrato previa o sigilo do material.