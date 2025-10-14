Assine UOL
Política

Deputada estadual pede ao MP suspensão dos pedágios free flow em São Paulo

Saulo Pereira Guimarães
Do UOL, em São Paulo
Ediane Maria (PSOL), deputada estadual de SP
Ediane Maria (PSOL), deputada estadual de SP Imagem: MTST/Divulgação

A deputada estadual Ediane Maria (PSOL) protocolou hoje no MP (Ministério Público) de São Paulo uma representação que pede a suspensão do funcionamento dos sistemas de pedágio free flow, sem cancelas, no estado de São Paulo.

O que aconteceu

Representação também pede que implementação do sistema seja interrompida. Além disso, solicita a não aplicação de multas e sanções administrativas aos motoristas que deixarem pagar os pedágios free flow, que começaram a ser instalados pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) em maio de 2024.

Deputada faz outros pedidos. Ediane solicita a realização de estudos de impacto por parte do governo do estado e a instauração de investigação em relação à constitucionalidade ou não do sistema. Cabe agora ao MP avaliar a pertinência ou não dos pedidos. O órgão tem 30 dias para apreciar a denúncia, prorrogáveis por 90 dias em caso de necessidade.

Free flow é um sistema de pedágio sem cancelas. Nele, pórticos com sensores registram a passagem do veículo por meio de tags ou leitura de placas e o pagamento é feito depois, de forma digital . Em caso de inadimplência, uma multa é aplicada — como acontece com quem não paga um pedágio normal.

Hoje, o estado tem 6 pórticos em funcionamento. Três funcionam desde o ano passado nos municípios de Itápolis, Jaboticabal e São Sebastião e há outros três na região de Sorocaba.

Ação não é a única

Sistema é alvo do Ministério Público Federal desde setembro. Em uma ação civil pública, o órgão pede à Justiça que proíba a aplicação de multas geradas na Via Dutra pelo free flow, por entender que o não pagamento de multas nesse caso difere da evasão de pedágios convencionais — entre outros problemas.

Para Ediane, situação gera cenário de "insegurança jurídica". Na representação, ela cita o risco de superendividamento dos motoristas e de perda indevida da licença para dirigir como outros motivos para a suspensão do free flow em São Paulo.

Governo do estado planeja instalar 58 pórticos até 2030. Até dezembro, a meta é que 16 equipamentos do tipo sejam instalados em rodovias concedidas pelo estado.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.