Deputada estadual pede ao MP suspensão dos pedágios free flow em São Paulo

Free flow é um sistema de pedágio sem cancelas. Nele, pórticos com sensores registram a passagem do veículo por meio de tags ou leitura de placas e o pagamento é feito depois, de forma digital . Em caso de inadimplência, uma multa é aplicada — como acontece com quem não paga um pedágio normal.

Hoje, o estado tem 6 pórticos em funcionamento. Três funcionam desde o ano passado nos municípios de Itápolis, Jaboticabal e São Sebastião e há outros três na região de Sorocaba.

Ação não é a única

Sistema é alvo do Ministério Público Federal desde setembro. Em uma ação civil pública, o órgão pede à Justiça que proíba a aplicação de multas geradas na Via Dutra pelo free flow, por entender que o não pagamento de multas nesse caso difere da evasão de pedágios convencionais — entre outros problemas.

Para Ediane, situação gera cenário de "insegurança jurídica". Na representação, ela cita o risco de superendividamento dos motoristas e de perda indevida da licença para dirigir como outros motivos para a suspensão do free flow em São Paulo.

Governo do estado planeja instalar 58 pórticos até 2030. Até dezembro, a meta é que 16 equipamentos do tipo sejam instalados em rodovias concedidas pelo estado.