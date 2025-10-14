'Eduardo deixou função, não apenas faltou', diz autor da Lei da Ficha Limpa

Então, ao descumprir uma norma tão básica de justificar a necessidade de saída do país, uma vez que ele está exercendo um mandato público no Brasil, e ele não estipula e não informa a data do retorno, ele deixa de ser um faltoso e passa a ser alguém que abandonou as suas funções, abdicou do seu mandato. Essa fala, inclusive, uma vez ele mesmo utilizou. 'Estou abdicando do meu mandato em favor do meu país'.

Marlon Reis

Marlon Reis também critica o impacto dessa ausência prolongada na representação parlamentar, avaliando que a vaga deveria ser ocupada pelo suplente.

Ele é uma pessoa que está acolhida em situação de abandono de função. E, com isso, ele deveria ser tratado como tal. O que significa? Privá-lo dessas benesses e convocar o suplente para exercer o mandato, até porque esse é outro prejuízo que ele causa. São muitos os argumentos que eu vejo para que a mesa do Congresso o trate não como faltoso, mas como alguém que abandonou a função e que as consequências legais disso sobrevenham com mais presteza e veemência.

Marlon Reis

