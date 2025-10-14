Estudo mostra relação de criminosos com morte de líderes políticos no Rio

Disputas entre milícias também vitimaram lideranças. Um caso emblemático envolveu o ex-vereador Jerominho, fundador da Liga da Justiça — cuja morte foi atribuída a um grupo rival. Em outra situação, um ex-vereador foi morto em meio a disputas pelo monopólio da venda de gás na Vila Urussaí, em Caxias.

Há casos em áreas com tensão entre tráfico e milícia. Num deles, a investigação associou a morte por traficantes de um pré-candidato a vereador em Queimados à suposta relação dele com milicianos. Em outro, o inquérito mostrou que um pré-candidato a vereador em Nova Iguaçu foi morto pelo tráfico pela mesma razão.

Mortes de ex-policiais suspeitos de ligação com o crime que atuavam na política fecham a lista de casos recorrentes. Os assassinatos do ex-vereador Zico Bacana (citado na CPI das Milícias) e de David Maciel (expulso da polícia por envolvimento com exploração ilegal de sinal de TV a cabo) são alguns exemplos.

"O poder armado se converteu em instrumento para construção de hegemonia política", afirma um dos autores do estudo. Pesquisador do Observatório de Favelas, Leandro Marinho explica que a exploração de territórios por criminosos gera dinheiro (que é revertido para campanhas) e permite a intimidação de eleitores.

A despolitização desses casos (durante os processos de investigação) transforma crimes de disputa de poder em fatos fortuitos. Quando o problema se torna só a ação dos grupos armados, você perde de vista um conjunto de atores que acabam sustentando essas ações

Leandro Marinho, pesquisador do Observatório de Favelas

Características comuns em todos os crimes

Pesquisa mostrou que execuções políticas tiveram investigações e denúncias do MP realizadas em tempo menor do que a média. Houve prisões preventivas em todos os casos analisados e o inquérito mais demorado levou 1 ano e 4 meses. Por outro lado, a rapidez impediu o esclarecimento detalhado de motivações.