Gestão Tarcísio avança para controlar favela do Moinho após acordo com Lula

O UOL procurou o governo do Estado para falar sobre o tema. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Favela dará lugar ao Parque do Moinho. Em parceria com o governo de São Paulo, a União vai comprar imóveis para que os moradores deixem a comunidade. Desde meados do ano passado, o governo estadual trabalha neste projeto, tratada como uma "requalificação" da região.

Disputa entre governo

Local virou alvo de disputa entre o Planalto e o governo Tarcísio. Em maio, a Polícia Militar deflagrou uma operação para retirada dos moradores da favela, episódio marcado por cenas de truculência por parte dos policiais. A ação foi festejada por Tarcísio e pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que atribuíram a ela o esvaziamento no fluxo da cracolândia.

Os trâmites para cessão do terreno chegaram a ser paralisados pelo governo federal depois das denúncias de violência policial. Os vídeos de repressão da PM na favela do Moinho que circularam pelas redes sociais aumentaram a temperatura dos debates sobre o tema e chegaram ao governo Lula, que embarcou no assunto.

Foi então que os governos federal e estadual fecharam acordo para realocação das famílias. Segundo anúncio feito pelo ministro das Cidades, Jader Filho, em maio, a União vai entrar com subsídio de R$ 180 mil, e o estado de São Paulo, com cerca de R$ 70 mil, no programa Casa Paulista, totalizando R$ 250 mil por família. Os recursos do governo federal vão sair, conforme o ministro, do Minha Casa, Minha Vida.