Aos 28, filho de Lupi assume PDT no Rio e nega 'incômodo' com sobrenome

Lupi pai está envolvido nas investigações de fraudes do INSS. Ele estava à frente do Ministério da Previdência Social durante a operação da PF que desarticulou u a quadrilha que roubou R$ 6,3 bilhões de aposentados. O escândalo, que ainda está sob investigação, levou à sua queda dias depois da operação.

Leonardo começou no partido como funcionário no gabinete da então deputada estadual Martha Rocha (PDT-RJ), em 2019. Ele também trabalhou na campanha dela para a Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2020, e na coordenação da campanha presidencial de Ciro Gomes no estado, em 2022. Hoje, Leonardo é subsecretário municipal de Assistência Social do Rio, pasta que é chefiada por Martha Rocha.

Leonardo Lupi começou a trabalhar para o partido em 2019 Imagem: Divulgação/PDT

Colega de partido diz que, no começo, filho de Lupi não se "interessava muito por militância partidária". "No discurso [de vitória no diretório municipal], ele falou da ausência do pai dele, que era dedicado 110% ao partido. Ele tinha isso: 'Se entrar na política, vou fazer diferente do meu pai'."

Para Ribeiro, era necessário alguém com "perfil mais jovem" para comandar o diretório. "Incentivei muito, porque ele [Leonardo] tem uma visão política muito centrada e milita em muitos movimentos dentro do partido, como LGBTQIA+ e direitos humanos"", disse. "É uma liderança que vinha despontando dentro do PDT, que surge e alia os valores históricos do trabalhismo com as pautas mais recentes."

Um dos principais argumentos para convencer Leonardo a concorrer à presidência do partido foi a não interferência do pai. Tanto que o ex-ministro não fez nenhuma indicação no diretório municipal — mesmo sendo presidente do diretório nacional.