Lula volta da Itália, e Janja permanece para o Fórum Mundial da Alimentação

Decreto aumentou poder de Janja

Decreto do governo prevê que Janja deve ser atendida pelo gabinete de Lula. Com a decisão, o presidente colocou à disposição da primeira-dama os serviços do Gabinete Pessoal da Presidência da República, segundo notícia publicada pela Folha no sábado. O órgão ajuda na organização da agenda e do cerimonial, no recebimento e resposta de correspondências, na formulação dos pronunciamentos, na formação do acervo privado, na gestão da coleção artística sob responsabilidade da Presidência e na preservação e adequação dos palácios e residências utilizadas pelo chefe do Executivo.

Decreto alterou legislação de 2023 a respeito da composição e das funções do gabinete: acrescentou que ele deve também "apoiar o cônjuge de Presidente da República no exercício das atividades de interesse público". É mais um capítulo ao debate sobre a participação de Janja na rotina do governo e nas agendas de Lula, entendida por opositores e também por parte de aliados do próprio presidente como excessiva.

Oposição tenta derrubar decreto de Lula. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), protocolou ontem um projeto para derrubar o decreto assinado em agosto pelo presidente. Sóstenes argumenta que o decreto "cria uma estrutura financiada com dinheiro público para 'atender' a primeira-dama que não tem cargo público, não foi eleita e só sabe gastar o dinheiro dos brasileiros".

Gleisi defende Janja e diz que decreto não é um privilégio. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR), afirmou que a decisão visa amparar o trabalho de representação já realizado pela primeira-dama. "Primeiro que não é privilégio e segundo que não é um aumento [dos direitos]. O decreto está só reproduzindo o parecer da Advocacia-Geral da União, de que a primeira-dama, pelo status que tem, por ser a companheira do presidente, tem um papel político também, de representação, e precisa de condições de ter esse papel", afirmou Gleisi, em entrevista ao SBT News.