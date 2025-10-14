No Conselho de Ética, bolsonarista defende falar 'coisas até ofensivas'

Deputado pediu liberdade de expressão. "Se a gente estiver aqui pra falar igualzinho ao brasileiro, povo comum, não precisaria do artigo 53", se defendeu Gilvan.

Gilvan argumentou que não se referiu à Gleisi no episódio avaliado pelo conselho. "Eu me referi ao apelido 'amante', que foi colocado pelos empresários no relatório da Odebrecht. Eu estou muito tranquilo que em momento algum me referi à Gleisi Hoffmann com os apelidos", disse.

"Aqui não tem mulher de estimação não", disse o deputado Paulo Lemos (PSOL-AP). Ele rebateu a crítica feita por Gilvan da Federal de que Lemos apenas se indignava com ofensas à parlamentares de esquerda. "Quem ousar ofender mulher terá nossa contestação", complementou.

O deputado Paulo Lemos foi o único a fazer perguntas. Ele ainda disse que "quando um deputado ofende uma mulher, ele não fere só àquela mulher, ele fere o mandato que está ocupando. Ele ofende o Parlamento".

O relator, Ricardo Ayres (Republicanos-TO), tem até 28 de outubro para apresentar seu relatório final. Após esta fase, serão abertos os prazos necessários para que o julgamento seja marcado.

Conselho também avaliaria Janones, mas ele faltou. Seu mandato foi suspenso por três meses, a partir de 15 de julho.