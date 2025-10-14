PEC da Segurança engessa estados, diz Derrite, em crítica a governo federal

Secretário de Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que competências da União, estados e municípios são concorrentes. Ele disse que não é contrário à atuação das guardas municipais e ressaltou que São Paulo mantém programas e operações com integração entre as guardas e as polícias.

Derrite afirmou que a atuação da Polícia Federal no combate a organizações criminosas e milícias privadas pode gerar "politização". Segundo ele, a proposta da PEC é vaga e pode gerar conflito de competências com as polícias estaduais. "Pode ter um crime com maior destaque, coloco a PF para atuar no caso."

O deputado apontou como ponto de preocupação a atuação da Polícia Viária Federal — nova nomenclatura proposta pela PEC. Segundo ele, é "improvável" que a Polícia Viária Federal tenha capacidade adequada. "Existe um combate efetivo das polícias estaduais, se não houver uma competência com as polícias estaduais, as chances de anulação das prisões realizadas por elas são gigantescas", diz ele.

No que diz respeito às guardas municipais, o secretário afirmou que há risco de sobreposição com as funções da Polícia Militar. Para o secretário de Tarcísio, as guardas devem se concentrar nas ocorrências de natureza urbana, social e preventiva, sem a sobreposição dos agentes.

Derrite disse que a PEC tem problemas de centralização, sobreposição e submissão. "As competências estão concentradas na União sem contrapartida financeira", explicou. "Estados e municípios estão condicionados a políticas federais para acessar os fundos."

Derrite tem pretensões políticas para o Senado em 2026. Em maio, ele se filiou ao Progressistas (PP) e deve concorrer ao Senado pelo partido em 2026. Antes, ele estava no PL. O secretário atribuiu seu retorno ao PP à intenção de fazer uma dobradinha com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no Senado. No evento que oficializou seu nova filiação partidária, ele disse que há um desejo de seu grupo político de eleger dois senadores por São Paulo.