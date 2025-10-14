Gonet diz que 'núcleo de fake news' atuou para atingir alvos de Bolsonaro

As campanhas promovidas pelos acusados, essenciais para o levante popular contra as instituições democráticas, encontram-se confirmadas pelas provas de que os altos são ricos. Dá-se conta de que, por meio da ação criminosa dos réus, a organização criminosa capitaneou guerra informacional crescente.



Comprovou-se que os acusados agiram de forma coordenada com o núcleo central da organização criminosa, concentrando a produção e disseminação de notícias falsas contra os mesmos alvos apontados publicamente por Jair Bolsonaro, a fim de enfraquecer o prestígio popular das instituições democráticas, tornando mais fácil as medidas seguintes da sua adulteração.

Diante desses fundamentos resumidos para fins de exposição oral, a Procuradoria-Geral da República reitera o pedido de condenação dos réus pelos crimes indicados na denúncia.

Paulo Gonet, procurador-geral da República

0:00 / 0:00 Siga UOL Notícias no

Após a manifestação de Gonet, os advogados apresentam seus últimos argumentos. Cada um dos defensores terá até uma hora para expor suas alegações finais. A expectativa é as que manifestações das defesas tomem o resto do dia de hoje.

É o primeiro julgamento presidido por Flávio Dino. O ministro assumiu a presidência da Primeira Turma neste mês, após ser escolhido pelos colegas, em votação simbólica. Além de Dino, compõem a Turma Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

O julgamento deve ser concluído na semana que vem. A Turma marcou sessões para os dias 21 e 22, que devem ser dedicadas à apresentação dos votos dos ministros.