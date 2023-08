Previsão do tempo aponta dia chuvoso hoje (26) para São Caetano do Sul (SP)

São Caetano do Sul (SP) deve ter dia chuvoso hoje (26). Segundo dados do Tempo Agora, a cidade tem previsão de temperaturas entre 13°C e 16°C e 67% de chance de chuvas ao longo deste sábado.

Tempo durante o dia em São Caetano do Sul

São Caetano do Sul começa o dia com termômetros marcando 16°C de madrugada e 14°C na parte da manhã. Durante a tarde, a previsão é de 14°C. O sábado termina com 13°C.