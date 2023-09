Codó (MA) terá dia de calor hoje (25); veja previsão do tempo

A previsão do tempo hoje (25) para Codó (MA) indica um dia de calor. A cidade deve ter temperatura máxima de 41°C, com mínima de 23°C. As informações são do Tempo Agora.

Temperaturas ao longo do dia em Codó

A segunda começa com 23°C durante a madrugada. No período da tarde, os termômetros devem marcar 41°C, chegando a 31°C durante a noite.