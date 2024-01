Depois de passar anos estudando confinadas, a orientação era ir para a rua aplicar aquilo que tinham aprendido nas cartilhas, especialmente um dos ensinamentos religiosos das cartas de Berg: o "flirty fishing" (pesca sedutora, em tradução livre).

Ou seja, seduziam para atrair sexualmente pessoas de fora para a seita e angariar fundos para a comunidade —parte do valor arrecadado era enviado diretamente para os líderes, muitas vezes em outros países.

A tática era demonstrada nas apostilas, usando inclusive imagens sexuais de crianças, denunciou reportagem do Fantástico, da TV Globo, de 1978, que teve acesso ao material da época.

Morávamos em mansões, e alguém conseguia desconto no aluguel flertando com o proprietário. Quando fiquei mais velha, com uns 12 anos, o discurso era: 'Você precisa dar a alma para isso. Tem de flertar com os homens para ganhar almas para Cristo. Tem de sorrir, fingir que está apaixonada'."

Andressa Zgoda

Embora elas contem que nunca sabiam onde estava ou o que faziam com esse dinheiro, havia bonificação por seguidores aliciados.