SemFrescura: você lava roupa direito ou está compartilhando bactérias?

De tanto lavar roupa na vida já fazemos no automático e misturamos as roupas de todas as pessoas da casa na máquina, sem nem pensar direito. Mas pode ser bom parar um segundinho para refletir sobre a lavagem.

O fato é que misturar a blusa de um com a calcinha da outra na máquina de lavar pode não ser uma boa ideia, já que vírus, bactérias e fungos podem passar de um tecido para o outro.

Separe as peças por grau de sujeira: não misture pano de chão com toalha, por exemplo. Isso diminui as chances de transmissão. Deixe a roupa íntima separada, já que entra em contato com regiões mais sensíveis do corpo. E lembre-se de usar alvejante, água quente e sabão com PH neutro.

Veja os perigos da lavanderia e como lavar roupa direitinho com as dicas do consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Leonardo Weissmann, do professor do departamento de clínica médica da Universidade de Campinas, Plínio Trabasso, da médica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Rosana Richtmann e do professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de SP, Eitan Naaman Berezin.

Acompanhe as informações do #SemFrescura toda segunda-feira, porque dá para ser saudável sem frescura.