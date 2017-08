Ladrões ousados usam empilhadeira para roubar caixa eletrônico

Do UOL, em São Paulo

Reprodução/Facebook Conway Police Department Ladrões usaram uma empilhadeira para roubar caixa eletrônico de um banco, no Arkansas (EUA)

Câmeras de segurança de um banco, no Arkansas (EUA), flagraram o momento em que ladrões usaram uma empilhadeira para roubar um caixa eletrônico.

O Departamento de Polícia de Conway postou o vídeo no Facebook. As imagens mostram uma pessoa operando uma empilhadeira para carregar o caixa eletrônico do banco e colocá-lo em um caminhão.

Segundo a polícia, uma funcionária do banco First Service descobriu o roubo quando chegou para trabalhar na manhã de quarta-feira (16). Além de terem levado o caixa eletrônico, os bandidos também danificaram uma pequena parte da estrutura do prédio.

A polícia vai analisar as imagens para ir atrás dos suspeitos. Os agentes suspeitam que os ladrões trabalham no setor de construção civil e, por isso, usaram a empilhadeira.