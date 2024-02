Sorteio da Mega-Sena ao vivo: prêmio acumulado é de R$ 38 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteia hoje um prêmio estimado em R$ 38 milhões no concurso 2.686 da Mega-Sena, a partir das 20h (horário de Brasília).

Na última terça-feira (6), nenhum apostador acertou as seis dezenas. Outras 28 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 92.155,98 cada.

O sorteio de hoje acontecerá no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal da Caixa no YouTube.