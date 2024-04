Sorteio da Mega-Sena ao vivo: prêmio acumulado é de R$ 43 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteia hoje um prêmio estimado em R$ 43 milhões no concurso 2.710 da Mega-Sena, a partir das 20h (horário de Brasília).

No último sábado (6), nenhum apostador acertou as seis dezenas. 62 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 48.796,35 cada.

O sorteio de hoje acontecerá no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal da Caixa no YouTube.

Como apostar?

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5. A Mega tem três sorteios semanais: às terças, quintas e sábados.