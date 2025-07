14 apostas acertam Lotofácil e ganham R$ 94 mil; veja números sorteados

As apostas vencedoras do prêmio principal são das seguintes cidades: Rio Verde (GO), Belo Horizonte (MG), Belo Oriente (MG), Contagem (MG), Gonçalves (MG), Governador Valadares (MG), São Gonçalo do Abaeté (MG), Belém (PA), Curitiba (PR), Gravatal (SC), Dracena (SP), Praia Grande (SP), São Paulo (SP) e Vitória da Conquista (BA) - esta última foi feita por canal eletrônica.

Houve 861 apostas com 14 acertos. Cada uma recebe um prêmio de R$ 457,86.

14.789 jogos vencedores acertaram 13 números e levam R$ 35.

131.111 apostas com 12 acertos faturam R$ 14.

575.065 apostas fizeram 11 dezenas e ganham R$ 7.

Como participar do próximo sorteio da Lotofácil?

Você pode fazer a sua aposta na Lotofácil até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. Ou seja, é possível registrar o seu jogo até às 19h do dia do sorteio. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta agora custa R$ 3,50, enquanto a mais cara chega a mais de R$ 54,2 mil. Também é possível usar a "Surpresinha" para deixar o sistema escolher os números por você.