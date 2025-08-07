Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 14,2 milhões; veja números e time

O time do coração é o Altos-PI; 9.565 apostas vencedoras ganham R$ 8,50.

Houve três apostas ganhadoras com seis dezenas; cada uma fatura R$ 63.733,52.

224 apostas acertaram cinco números, com um prêmio de R$ 1.219,39 para cada uma.

3.686 jogos vencedores fizeram quatro acertos e levam R$ 10,50.

32.984 apostas com três acertos recebem R$ 3,50.

Como faço para participar do próximo sorteio da Timemania?

Você precisa fazer uma aposta de dez números, mais o time do coração, nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Cada concurso sorteia sete números e um time do coração. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.