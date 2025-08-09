Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 40 milhões; veja dezenas sorteadas

Quais foram os maiores prêmios dos concursos regulares da Mega-Sena?

2.525, 01/10/2022, 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 317,8 mi

apostas vencedoras; premiação total: 2.150, 11/5/2019, 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 289,4 mi

aposta vencedora; premiação total: 2.237, 27/2/2020; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 211,6 mi

apostas vencedoras; premiação total: 2.696, 05/3/2024; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 206,4 mi

aposta vencedora; premiação total: 1.764, 25/11/2015; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 205,3 mi

aposta vencedora; premiação total: 2.795, 09/11/2024; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 201,9 mi

aposta vencedora; premiação total: 1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197,4 mi

apostas vencedoras; premiação total: 2.463, 19/03/2022; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 189,3 mi

apostas vencedoras; premiação total: 2.745, 04/07/2024; 3 apostas vencedoras; premiação total: 162,7 mi

apostas vencedoras; premiação total: 2.562, 08/02/2023; 2 apostas vencedoras; premiação total: 152,8 mi

apostas vencedoras; premiação total: 1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135,3 mi

apostas vencedoras; premiação total: 2.548, 14/12/2022; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 134,8 mi

aposta vencedora; premiação total: 2.878, 21/6/2025; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 127 mi

aposta vencedora; premiação total: 2.161, 19/6/2019; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 124,2 mi

aposta vencedora; premiação total: 2.189, 18/9/2019: 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 120 mi

aposta vencedora; premiação total: 1.220, 6/10/2010; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 119,1 mi

E quais são as minhas chances de ganhar na Mega-Sena?

Isso também varia de acordo com a quantidade de dezenas na sua aposta. Com a menor (R$ 6), com seis números, a chance de acertar todas as bolinhas sorteadas e faturar o prêmio maior é de uma em 50.063.860. Jogando uma dezena a mais (R$ 42), a probabilidade aumenta. Passa a ser de uma em 7.151.980. Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 30 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 10.003 de cravar tudo e ficar milionário.

Se você desembolsar R$ 48 mil e jogar 16 números, terá uma chance em 6.252; com 17 números e R$ 74,2 mil investidos, você tem uma chance em 4.045; com 18 números você paga mais de R$ 111,3 mil e tem uma chance em 2.697; com 19 números desembolsa mais de R$ 162,7 mil e sua chance será uma em 1.845; e com 20 números você paga o valor máximo de R$ 232,5 mil e tem uma chance em 1.292.

Como funciona o bolão que a Caixa vende nas lotéricas?

Esses bolões são organizados pelas próprias lotéricas credenciadas pela Caixa. São apostas em grupo com preço mínimo estipulado em R$ 18 no caso da Mega-Sena. A cota mínima obrigatória por participante é de R$ 7. Nessa modalidade, pode existir uma taxa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O bolão da Mega-Sena permite de duas a 100 cotas. Em cada bolão, é possível fazer dez apostas diferentes.