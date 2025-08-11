Dupla Sena: Prêmio acumula e vai a R$ 3,2 milhões; veja números sorteados

Ninguém acertou as dezenas sorteadas hoje no concurso 2845 da Dupla Sena.
O que aconteceu:
No primeiro sorteio, as dezenas foram 22-23-24-27-32-43.
Oito apostas acertaram cinco números e levam R$ 9.008,02.
654 apostas acertaram quatro números e recebem R$ 125,93.
12.353 jogos vencedores fizeram três acertos e ganham R$ 3,33.
Segundo sorteio:
As dezenas sorteadas foram 03-05-30-32-39-42.
Quatro apostas acertaram cinco números e cada uma levou R$ 16.214,43.
472 jogos vencedores com quatro dezenas ganham R$ 174,48.
11.198 apostas fizeram três acertos, com prêmio de R$ 3,67.
O próximo concurso será realizado na quarta, com prêmio estimado de R$ 3,2 milhões.
Quanto custa apostar na Dupla Sena?
Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 3, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 50. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 21. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 15.015.
E quais são as minhas chances de ganhar na Dupla Sena?
Isso também varia de acordo com a quantidade de dezenas na sua aposta. Com a menor (R$ 3), de seis números, a chance de acertar todas as bolinhas de algum dos dois sorteios é de uma em 15.890.700. Jogando uma dezena a mais (R$ 21), a probabilidade aumenta. Passa a ser de uma em 2.270.100. Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 15 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 3.174 de cravar algum dos dois sorteios e levar algum dos maiores prêmios.
