Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 16,8 milhões; veja números e time

O time do coração é o ABC; 11.312 apostas vencedoras ganham R$ 8,50.

Houve duas apostas ganhadoras com seis dezenas; cada uma fatura R$ 85.293,69.

114 apostas acertaram cinco números, com um prêmio de R$ 2.137,68 para cada uma.

2.661 jogos vencedores fizeram quatro acertos e levam R$ 10,50.

27.018 apostas com três acertos recebem R$ 3,50.

Como faço para participar do próximo sorteio da Timemania?

Você precisa fazer uma aposta de dez números, mais o time do coração, nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Cada concurso sorteia sete números e um time do coração. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.