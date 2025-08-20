Dupla Sena: Prêmio acumula e vai a R$ 4,3 milhões; veja dezenas sorteadas

Ninguém acertou as dezenas sorteadas hoje no concurso 2849 da Dupla Sena.
O que aconteceu:
No primeiro sorteio, as dezenas foram 05-13-18-34-35-50.
24 apostas acertaram cinco números e levam R$ 3.046,15.
853 apostas acertaram quatro números e recebem R$ 97,95.
14.825 jogos vencedores fizeram três acertos e ganham R$ 2,81.
Segundo sorteio:
As dezenas sorteadas foram 28-35-36-40-43-44.
Onze apostas acertaram cinco números e cada uma levou R$ 5.981,54.
562 jogos vencedores com quatro dezenas ganham R$ 148,66.
11.310 apostas fizeram três acertos, com prêmio de R$ 3,69.
O próximo concurso será realizado na sexta, com prêmio estimado de R$ 4,3 milhões.
Quanto custa apostar na Dupla Sena?
Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 3, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 50. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 21. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 15.015.
E quais são as minhas chances de ganhar na Dupla Sena?
Isso também varia de acordo com a quantidade de dezenas na sua aposta. Com a menor (R$ 3), de seis números, a chance de acertar todas as bolinhas de algum dos dois sorteios é de uma em 15.890.700. Jogando uma dezena a mais (R$ 21), a probabilidade aumenta. Passa a ser de uma em 2.270.100. Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 15 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 3.174 de cravar algum dos dois sorteios e levar algum dos maiores prêmios.
