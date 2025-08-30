+ Milionária acumula e prêmio vai a R$ 152 milhões; veja números e trevos

O próximo concurso será realizado na quarta. O prêmio estimado é de R$ 152 milhões.

Houve uma aposta ganhadora com seis números e um ou nenhum trevo, com prêmio de R$ 330.575,94.

Três apostas acertaram 5 dezenas e dois trevos. Cada uma ganhou R$ 88.153,58.

57 jogos vencedores acertaram 5 números e um ou nenhum trevo e levam R$ 4.639,66.

Também houve prêmios menores para outras combinações da + Milionária. Veja no portal da Caixa.

Como apostar?

O volante da + Milionária é composto por dois grupos de números.