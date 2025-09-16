Aposta de MG acerta Quina e ganha R$ 11,7 milhões; veja números sorteados

Houve 44 jogos vencedores com quatro acertos; cada um deles ganhou R$ 12.447,61.

3.725 apostas acertaram três números e faturaram R$ 140,03 cada uma.

99.560 apostas com dois acertos levaram R$ 5,23.

Como participar do próximo sorteio da Quina?

Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. As apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta da Quina?

Apostar na Quina custa no mínimo R$ 3 (com cinco números), mas pode chegar a pouco mais de R$ 9 mil (com 15).