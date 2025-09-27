+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 167 milhões; veja números e trevos

O próximo concurso será realizado na quarta. O prêmio estimado é de R$ 167 milhões.

Não houve apostas ganhadoras com seis números e um ou nenhum trevo.

Quatro apostas acertaram 5 dezenas e dois trevos. Cada uma ganhou R$ 133.921,13.

24 jogos vencedores acertaram 5 números e um ou nenhum trevo e levam R$ 9.920,08.

Também houve prêmios menores para outras combinações da + Milionária. Veja no portal da Caixa.

Como apostar?

O volante da + Milionária é composto por dois grupos de números.