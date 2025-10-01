Dupla Sena: Prêmio acumula e vai a R$ 14,5 milhões; veja números sorteados

Ninguém acertou as dezenas sorteadas hoje no concurso 2867 da Dupla Sena.
O que aconteceu:
No primeiro sorteio, as dezenas foram 13-16-26-28-39-42.
19 apostas acertaram cinco números e levam R$ 8.714,51.
1.674 apostas acertaram quatro números e recebem R$ 113,04.
31.417 jogos vencedores fizeram três acertos e ganham R$ 3,01.
Segundo sorteio:
As dezenas sorteadas foram 08-11-20-30-32-33.
15 apostas acertaram cinco números e cada uma levou R$ 9.934,54.
1.548 jogos vencedores com quatro dezenas ganham R$ 122,24.
29.587 apostas fizeram três acertos, com prêmio de R$ 3,19.
O próximo concurso será realizado na sexta, com prêmio estimado de R$ 14,5 milhões.
Quanto custa apostar na Dupla Sena?
Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 3, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 50. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 21. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 15.015.
E quais são as minhas chances de ganhar na Dupla Sena?
Isso também varia de acordo com a quantidade de dezenas na sua aposta. Com a menor (R$ 3), de seis números, a chance de acertar todas as bolinhas de algum dos dois sorteios é de uma em 15.890.700. Jogando uma dezena a mais (R$ 21), a probabilidade aumenta. Passa a ser de uma em 2.270.100. Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 15 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 3.174 de cravar algum dos dois sorteios e levar algum dos maiores prêmios.
