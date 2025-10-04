Timemania: Prêmio estimado é de R$ 30,5 milhões; veja números e time

O prêmio estimado é de R$ 30,5 milhões.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Como faço para participar do próximo sorteio da Timemania?

Você precisa fazer uma aposta de dez números, mais o time do coração, nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Cada concurso sorteia sete números e um time do coração. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

Quanto custa apostar na Timemania?

Só há uma modalidade da aposta: 10 números e o time do coração. Para isso você paga R$ 3,50.