Aposta de SE acerta Lotomania e ganha R$ 2,5 milhões; confira dezenas

Uma aposta de Carira (SE) acertou as 20 dezenas sorteadas hoje no concurso 2833 da Lotomania e ganhou um prêmio de R$ 2.502.572,82.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 15-19-22-30-33-40-44-46-49-54-57-61-66-70-71-75-81-82-97-99.

O próximo concurso será realizado na sexta, com prêmio estimado de R$ 500 mil.