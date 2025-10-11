+ Milionária: Duas apostas do ES levam R$ 86,6 mi; veja números e trevos

Esta é a segunda vez na qual um sorteio da + Milionária tem ganhador. A primeira foi em julho de 2024, quando uma aposta de Manaus (AM) ganhou R$ 249 milhões no concurso 166 da modalidade.

As apostas vencedoras do prêmio principal foram feitas na mesma casa lotérica. Ambas escolheram oito números e três trevos.

O próximo concurso será realizado na quarta. O prêmio estimado é de R$ 10 milhões.

Houve quatro apostas ganhadoras com seis números e um ou nenhum trevo, com prêmio de R$ 85.460,02 para cada uma.

29 apostas acertaram 5 dezenas e dois trevos. Cada uma ganhou R$ 9.430,08.

94 jogos vencedores acertaram 5 números e um ou nenhum trevo e levam R$ 2.909,28.