+ Milionária: Duas apostas do ES levam R$ 86,6 mi; veja números e trevos

Duas apostas de Santa Maria do Jetibá (ES) acertaram as seis dezenas e os dois trevos sorteados hoje no concurso 293 da + Milionária e ganharam R$ 86.645.283,09 cada uma.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 04-21-29-33-39-42.

Os trevos sorteados foram 1 e 4.

Esta é a segunda vez na qual um sorteio da + Milionária tem ganhador. A primeira foi em julho de 2024, quando uma aposta de Manaus (AM) ganhou R$ 249 milhões no concurso 166 da modalidade.

As apostas vencedoras do prêmio principal foram feitas na mesma casa lotérica. Ambas escolheram oito números e três trevos.

O próximo concurso será realizado na quarta. O prêmio estimado é de R$ 10 milhões.

Houve quatro apostas ganhadoras com seis números e um ou nenhum trevo, com prêmio de R$ 85.460,02 para cada uma.

29 apostas acertaram 5 dezenas e dois trevos. Cada uma ganhou R$ 9.430,08.

94 jogos vencedores acertaram 5 números e um ou nenhum trevo e levam R$ 2.909,28.

Também houve prêmios menores para outras combinações da + Milionária. Veja no portal da Caixa.

Como apostar?

O volante da + Milionária é composto por dois grupos de números.

  • Na Matriz 1, escolher, no mínimo, seis e, no máximo, 12 números, entre 1 a 50.
  • Na Matriz 2, escolher dois números (trevos), entre 1 a 6.
  • Nas apostas múltiplas, escolher de 6 a 12 números entre os 50, e de 2 a 6 entre os 6 trevos.

Serão sorteados seis números no globo com 50 bolas e, na sequência, dois números no globo contendo seis bolas.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da Caixa no YouTube.

As apostas poderão ser feitas nas casas lotéricas ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br), além de aplicativo (App Loterias Caixa).

Como é a premiação?

O prêmio principal será pago a quem acertar os seis números sorteados na Matriz 1 e os dois números sorteados na Matriz 2, independentemente da ordem de sorteio.

Depois disso, são premiadas várias faixas, proporcionalmente ao total arrecadado disponível. São dez faixas de premiação e prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões a cada sorteio para quem acertar os seis números da Matriz 1 e os dois trevos da Matriz 2.

Quanto custa?

O bilhete da aposta simples, com a escolha de 6 números e 2 trevos, custa R$ 6.

É possível fazer uma combinação de mais números e mais trevos, o que pode elevar o valor da aposta até R$ 83,1 mil reais.

Os valores da aposta são:

Números; Trevos; Quantidade de Apostas Simples; Valor da Aposta

  • 6; 2; 1; R$ 6,00
  • 6; 3; 3; R$ 18,00
  • 6; 4; 6; R$ 36,00
  • 7; 2; 7; R$ 42,00
  • 6; 5; 10; R$ 60,00
  • 6; 6; 15; R$ 90,00
  • 7; 3; 21; R$ 126,00
  • 8; 2; 28; R$ 168,00
  • 7; 4; 42; R$ 252,00
  • 7; 5; 70; R$ 420,00
  • 9; 2; 84; R$ 504,00
  • 8; 3; 84; R$ 504,00
  • 7; 6; 105; R$ 630,00
  • 8; 4; 168; R$ 1.008,00
  • 10; 2; 210; R$ 1.260,00
  • 9; 3; 252; R$ 1.512,00
  • 8; 5; 280; R$ 1.680,00
  • 8; 6; 420; R$ 2.520,00
  • 11; 2; 462; R$ 2.772,00
  • 9; 4; 504; R$ 3.024,00
  • 10; 3; 630; R$ 3.780,00
  • 9; 5; 840; R$ 5.040,00
  • 12; 2; 924; R$ 5.544,00
  • 9; 6; 1.260; R$ 7.560,00
  • 10; 4; 1.260; R$ 7.560,00
  • 11; 3; 1.386; R$ 8.316,00
  • 10; 5; 2.100; R$ 12.600,00
  • 12; 3; 2.772; R$ 16.632,00
  • 11; 4; 2.772; R$ 16.632,00
  • 10; 6; 3.150; R$ 18.900,00
  • 11; 5; 4.620; R$ 27.720,00
  • 12; 4; 5.544; R$ 33.264,00
  • 11; 6; 6.930; R$ 41.580,00
  • 12; 5; 9.240; R$ 55.440,00
  • 12; 6; 13.860; R$ 83.160,00

