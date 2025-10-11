Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 34 milhões; confira números e time

O time do coração é o São Paulo; 32.958 apostas vencedoras ganham R$ 8,50.

Houve nove apostas ganhadoras com seis dezenas; cada uma fatura R$ 29.774,97.

225 apostas acertaram cinco números, com um prêmio de R$ 1.701,42 para cada uma.

4.706 jogos vencedores fizeram quatro acertos e levam R$ 10,50.

45.951 apostas com três acertos recebem R$ 3,50.

Como faço para participar do próximo sorteio da Timemania?

Você precisa fazer uma aposta de dez números, mais o time do coração, nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Cada concurso sorteia sete números e um time do coração. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.