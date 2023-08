Ex-administrador do Canal do Panamá alerta para riscos da seca

A Autoridade do Canal do Panamá antecipa estudos para buscar novas fontes de água, mas as restrições geraram o temor de que os navios decidam trocar de rota para transportar suas mercadorias.

Se os custos de passar pelo canal nestas circunstâncias forem "excessivos", os usuários "vão buscar outra rota que normalmente compete conosco, que é o Canal de Suez", afirmou Quijano.

"Vamos nos concentrar em buscar essa água para sobreviver e levar as três eclusas que temos hoje ao máximo", acrescentou.

Pelo canal de 80 km passam até 6% do comércio marítimo mundial. Seus principais usuários são Estados Unidos, China e Japão.

No último ano fiscal, passaram pela via do istmo 518 milhões de toneladas de mercadorias e o canal gerou 4,3 bilhões de dólares (R$ 21 bilhões), dos quais repassou US$ 2,5 bilhões ao Estado.

