Funcionário ligado ao chavismo é nomeado presidente da autoridade eleitoral na Venezuela

Amoroso, 60, foi incluído em 2017 em uma lista de pessoas sancionadas pelos Estados Unidos por "minarem processos eleitorais e censurarem a imprensa". Ele também irá presidir a comissão da Junta Eleitoral, responsável pela organização técnica das eleições.

A comissão do registro de eleitores será liderada por outro nome relacionado ao chavismo, Rosalba Gil, ex-secretária do Parlamento e viúva do dirigente Darío Vivas.

"Estamos orgulhosos de a nossa querida Venezuela ter o sistema eleitoral mais confiável o mundo, o que iremos mostrar em cada um dos processos eleitorais que virão", declarou Amoroso.

Aimé Nogal, ligada à oposição, ficará a cargo da comissão de participação política e financiamento.

As novas nomeações foram questionadas por líderes opositores. Maria Corina Machado, aspirante à presidência inabilitada pela autoridade eleitoral, afirmou em entrevista coletiva que o novo CNE é "um instrumento do sistema, do regime. Enfrentar as manobras ou pretensões de um CNE entregue ao sistema será uma das muitas barreiras que iremos derrubar."

O presidente Nicolás Maduro, por sua vez, saudou as nomeações: "É formado por homens e mulheres de bem, profissionais, equilibrados, e cabe a eles organizar os processos eleitorais para os próximos sete anos."