IA está exposta aos mesmos erros das redes sociais, diz presidente da Microsoft

O rápido desenvolvimento da inteligência artificial (IA) corre o risco de reproduzir os erros cometidos pela indústria tecnológica no início da era das redes sociais, alertou o presidente da Microsoft, Brad Smith, em um fórum empresarial em Nova Delhi nesta sexta-feira (25).

A indústria tecnológica "exagerou um pouco sobre os benefícios que as redes sociais poderiam ter trazido ao mundo e, embora sejam muitos, também se deve pensar nos riscos", lamentou Smith durante o B20 (Business 20), evento que reúne empresas privadas durante três dias, antes do G20.

"Temos que ser lúcidos, temos que nos animar com as possibilidades que nos são oferecidas, mas também refletir, até mesmo nos preocupar, com os inconvenientes. Temos que construir garantias desde o princípio", alertou.