Noboa quer derrotar o medo se for eleito presidente do Equador

Se vencer em outubro, Noboa será o presidente mais jovem do Equador, com 35 anos, em eleições ofuscadas pelo assassinato do candidato Fernando Villavicencio, em 9 de agosto. Quatro dias depois do crime, Noboa foi o único candidato a participar do debate presidencial vestindo um colete à prova de balas, o que, aparentemente, foi a estocada final de sua estratégia.

O candidato admitiu que se preocupa desde que Villavicencio foi morto, mas disse que se sente chamado a virar o jogo dos fracassos eleitorais de seu pai, o milionário Álvaro Noboa, que disputou a Presidência cinco vezes.

O jovem Noboa discursou para centenas de apoiadores na província costeira de Santa Elena, seu reduto político. Sua proposta de criar barcas penitenciárias em alto-mar para afastar os detentos dos "não violentos" e desconectá-los de suas redes criminosas arrancou aplausos.

"Eu sou Daniel Noboa, faço o que tenho vontade e tenho minha própria ideologia", disse Noboa aos apoiadores, que o chamam de direitista por se apresentar como um "empresário com coração" e um "social-democrata moderado".

Seguem abaixo trechos da entrevista do candidato à AFP: