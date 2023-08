Jenni Hermoso desmente Rubiales e campeãs mundiais ameaçam não voltar à seleção espanhola

"Não tolero que minha palavra seja questionada e muito menos que sejam inventadas palavras que eu não disse", acrescentou Hermoso no comunicado assinado por quase 80 jogadoras e ex-jogadoras de futebol, incluindo as 23 campeãs mundiais.

O desmentido de Hermoso e suas companheiras ocorre horas depois de Rubiales se recusar a pedir demissão na assembleia geral extraordinária da RFEF.

"Não vou renunciar, não vou renunciar", repetiu Rubiales na sessão.

O presidente da RFEF pediu "perdão sem paliativos" por seu comportamento na final da Copa do Mundo vencida pela Espanha e admitiu ter-se "equivocado" no beijo em Hermoso - embora tenha se referido a ele como "espontâneo, mútuo, eufórico e consentido".

O dirigente de 46 anos passou a ser criticado por diversos setores da sociedade ao segurar com as duas mãos a cabeça de Jennifer Hermoso, camisa 10 da seleção feminina espanhola, e surpreendê-la com um beijo na boca durante a entrega de medalhas após a vitória da Espanha sobre a Inglaterra por 1-0.

As imagens rodaram o mundo junto com as de seus gestos segurando os genitais a poucos metros da Rainha Letizia.