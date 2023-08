Tumulto em estádio deixa 13 mortos em Madagascar

O presidente do país, Andry Rajoelina, que estava no evento, pediu um minuto de silêncio. "Somos 50 mil no estádio, mas houve um acontecimento trágico, pois ocorreu um tumulto, que deixou mortos e feridos na entrada", disse Rajoelina em discurso transmitido pela TV.

Atletas de toda a região participam dos Jogos, que acontecem a cada quatro anos. Madagascar sedia a edição de 2023, que vai até 3 de setembro.

str-cld/hpa/dj/bsp/eb/eg/arm/lb/dd

© Agence France-Presse