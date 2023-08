Utkin, o comandante com tatuagens nazistas que deu nome ao grupo russo Wagner

Em uma de suas poucas fotos conhecidas, o chefe de operações do grupo paramilitar Wagner, Dmitri Utkin, aparece com cabeça raspada e olhar matador. Em suas duas clavículas, a mesma tatuagem: o símbolo da SS, a organização paramilitar a serviço do regime nazista de Adolf Hitler.

Este veterano de unidades especiais da inteligência militar russa viajava junto com o chefe do Wagner, Yevgueni Prigozhin, no avião que caiu na quarta-feira ao norte de Moscou.

Segundo fontes oficiais, não se sabe quase nada sobre este antigo oficial, apresentado em 2015-2016 pela mídia russa, inclusive estatal, como o "comandante" do Wagner. Na época, as autoridades negavam qualquer relação com o grupo, então ativo na Síria e na Ucrânia.