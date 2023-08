Ao menos 11 soldados sírios morrem em ataque jihadista

"Onze soldados sírios morreram e outros 20 ficaram feridos quando combatentes do grupo Ansar al-Tawhid e do Partido Islâmico do Turquestão explodiram túneis que haviam cavado sob posições do exército e realizaram um ataque simultâneo a partir de outros túneis no sul de Idlib", disse o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman, à AFP.

"Dois jihadistas se suicidaram na operação dupla, enquanto continuam os confrontos violentos, o que provavelmente aumentará o número de vítimas", acrescentou a ONG, que conta com uma ampla rede de fontes no país devastado pela guerra.

Os membros do TIP, na sua maioria procedentes da minoria muçulmana uigur da China, vieram para a Síria depois de 2011 para ajudar formações jihadistas como a Hayat Tahrir al-Cham (HTS), dominada pelo antigo braço local da Al-Qaeda.

A área tem sido palco de intensos bombardeios nas últimas semanas, especialmente pela aviação russa, em resposta aos ataques do HTS em áreas controladas pelo Exército sírio no noroeste, segundo o OSDH.

A guerra na Síria deixou mais de meio milhão de mortos e milhões de deslocados.

