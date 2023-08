Duas mulheres são baleadas em partida de beisebol nos EUA

De acordo com um comunicado do Chicago White Sox, "não está claro para os investigadores se os tiros foram disparados dentro ou fora do estádio".

O jogo, que continuou apesar do incidente, terminou com uma derrota do White Sox por 12-4 para o Oakland Athletics. Quase 22 mil pessoas estiveram presentes no estádio, segundo o site oficial da Liga de Beisebol.

Um show pós-jogo, com a participação do rapper Vanilla Ice, foi cancelado, oficialmente "por motivos técnicos".

Os Estados Unidos registraram 467 tiroteios em massa este ano, de acordo com o Gun Violence Archive, uma organização não governamental que define um tiroteio em massa como quatro ou mais pessoas feridas ou mortas.

Os esforços para reforçar o controle de armas nos Estados Unidos têm sido contestados durante anos pelos republicanos, defensores ferrenhos do direito constitucional de portar armas.

A estagnação política continua, apesar da indignação generalizada face aos tiroteios recorrentes.