Escócia lança a maior operação de buscas por monstro do lago Ness

"Não sei o que é. Só sei que há algo grande no lago Ness. Vi imagens de sonar de objetos do tamanho de vans se movendo debaixo d'água", disse à AFP Paul Nixon, diretor-geral do Loch Ness Centre.

"Pode ser um mito, pode ser real... Gosto de pensar que é algo intermediário", disse Tatiana Yeboah, uma turista francesa de 21 anos cuja visita ao lago coincidiu com as buscas.

Os pesquisadores acreditam que os scanners térmicos poderão ajudar a identificar eventuais anomalias, enquanto o hidrofone detectará quaisquer gritos incomuns nas águas do lago, que tem 56 km2 e 240 metros de profundidade.

Mil relatos

O monstro do lago Ness é uma lenda que remonta à Idade Antiga. Há pedras esculpidas, feitas pelos pictos (tribos celtas) que viviam na região naquela época, nas quais é representada uma criatura misteriosa com barbatanas.

O primeiro relato escrito data do ano 565 d.C., que foi encontrado na biografia do monge irlandês São Columba, evangelizador da Escócia no século VI, que explicou ter ordenado ao monstro que fosse embora daquelas águas.