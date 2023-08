Meta gera indignação no Canadá por bloquear notícias em meio à crise de incêndios

Em 1º de agosto, a Meta começou a bloquear a distribuição de links de notícias em suas plataformas Facebook e Instagram em resposta a uma recente lei canadense que exige que os gigantes da tecnologia paguem aos veículos de comunicação pelo conteúdo noticioso.

Com base em uma legislação semelhante da Austrália, a lei aprovada em junho, mas que deverá entrar em vigor no próximo ano, destina-se a apoiar uma imprensa em dificuldades no Canadá.

A Meta afirma que essa norma está errada e insiste que os veículos compartilhem conteúdos em suas plataformas para atrair leitores, o que beneficia apenas a empresa.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, criticou a Meta esta semana, dizendo que é "inconcebível que uma empresa como o Facebook escolha colocar os lucros corporativos" à frente da segurança.

Quase 80% de todas as receitas publicitárias na Internet no Canadá vão para a Meta e para o Google, que expressou as suas próprias reservas sobre a lei.

- "Vida ou morte" -

Vários dos grandes jornais do Canadá, como o Globe and Mail e o Toronto Star, lançaram campanhas para tentar levar os leitores diretamente aos seus sites, uma opção menos acessível para veículos menores.