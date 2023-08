Milhares se manifestam no Níger em apoio à expulsão do embaixador francês

A Cedeao impôs duras sanções econômicas e financeiras ao Níger e ameaça recorrer à força para restaurar a ordem constitucional.

Cerca de 1.500 soldados franceses estão destacados no Níger, no âmbito da luta contra grupos jihadistas que operam na região do Sahel há anos.

Milhares de pessoas já tinham se manifestado em Niamei no início de agosto em apoio aos autores do golpe e contra a presença francesa no país.

